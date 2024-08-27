ВС РФ обнаружили в тайнике ВСУ вещества на основе нитрата таллия

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России обнаружили в одном из тайников ВСУ приготовленные к применению вещества с нитратом таллия, а также тактические смеси. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Напомню, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях", – отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, 13 июля ВС РФ получили сведения о подвозе боеприпасов с химическими веществами в подразделения 3-го аэромобильного батальона украинских войск.

Ранее Кириллов предположил, что у киевского режима есть грязная бомба. Она представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Также он говорил, что на украинской территории есть компоненты, которые могут использоваться для создания грязной бомбы. По его словам, поставки проходят через Польшу и Румынию.

