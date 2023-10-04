Захарова сообщила о заинтересованности Европы в "ядерной Украине"

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Евросоюзу (ЕС) нужна "ядерная Украина". Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она утверждает, такой вывод можно сделать в связи с отсутствием реакции Европы на высказывания властей Украины о том, что им нужно получить ядерный статус.

"Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина", – добавила Захарова.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что Украина и Запад хотели взорвать "грязную бомбу" и обвинить Российскую Федерацию в терроризме. По его словам, с начала СВО Россия устранила тысячи БПЛА, которые совершали попытки атак военных и гражданских объектов на российской территории.

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