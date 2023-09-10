Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Украина и Запад хотели взорвать "грязную бомбу" и обвинить Российскую Федерацию в терроризме. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме", – отметил он.

По его словам, с начала СВО Россия устранила тысячи БПЛА, которые совершали попытки атак военных и гражданских объектов на российской территории.

Коков заявил, что с февраля 2022 года Россия предотвратила более 70 крупных террористических актов, в том числе попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных линий электропередач в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования.

Он добавил, что попытки диверсий фиксировались на энергетических и транспортных объектах в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях. Замсекретаря Совбеза сказал, что на территориях новых российских регионов и приграничье РФ были выявлены и ликвидированы свыше 60 диверсионно-террористических групп. А также пресечены пять серьезных вооруженных нападений на территорию Белгородской и Брянской областей.

Коков уточнил, что ВС РФ предотвратили теракты в отношении руководителей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров. По данным следствия, выявлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского), генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко, покушений на писателя Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

Согласно данным замсекретаря Совбеза, свыше 300 лиц задержали и привлекли к уголовной ответственности за причастность к нападениям на военкоматы, административные здания, железнодорожные объекты по заданиям спецслужб киевского режима. Также были наказаны сотни распространителей ложных данных и модераторы преступных интернет-сообществ, которые причастны к массовым рассылкам ложных террористических угроз. Помимо этого, специалисты установили их зарубежных кураторов.

Учитывая накопленный опыт и новые условия, принимаются оперативные меры, призванные улучшить выявление, предупреждение и пресечение возникающих террористических угроз и проявлений, сказал Коков.

Он также обратил внимание, что в настоящее время учитываются сильные изменения в методах ведения боевых действий и использование наиболее современных средств вооружения в террористических целях.

Коков заявил, что российские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в режиме реального времени осваивают новые формы и тактику противоборства "с хорошо оснащенным, необремененным какими-либо морально-этическими нормами противником".

"При этом наши воины, проявляют высочайший профессионализм, выдержку и отвагу. Благодаря их героическим, согласованным действиям большинство теругроз удается упредить", – заключил замсекретаря Совбеза РФ.

Ранее Коков заявил, что с начала специальной военной операции число терактов против России резко возросло. Он отметил, что на территории страны совершили 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт. Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 256 террористических преступлений, из них 144 теракта.

ВС РФ показали боевую работу самоходок "Гиацинт-С" на краснолиманском направлении