ФСБ задержала диверсанта при попытке совершить теракт на железной дороге в Пскове

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф на станции Псков-Товарный по заданию куратора с Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Управление ФСБ России по Псковской области совместно с региональным управлением МВД России задержало местного жителя при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Псков-Товарный", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Завербовавшие мужчину лица якобы действовали в соцсети Telegram. Их действия были направлены на срыв перевозок личного состава, вооружений и техники российской армии.

Фигуранта удалось задержать до совершения преступления. Его обезвредили в момент, когда он пытался открыть релейный шкаф разводным ключом для его дальнейшего поджога.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

До этого пять украинских диверсантов уничтожили при попытке прорыва в Брянскую область. Попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы пресекли Минобороны и ФСБ РФ по Брянской области. ДРГ состояла из шести боевиков.



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