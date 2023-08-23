ФСБ заявила о массированном ударе по ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Массированный артиллерийский удар нанесли по группе украинских диверсантов, которая накануне пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области <...> своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы. <...> По вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что проникновения диверсантов на российскую территорию в итоге допущено не было.

О пресечении попытки прорыва украинской ДРГ в Брянскую область еще во вторник сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Тем не менее подробностей случившегося он тогда не привел.

Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Брянской области 16 августа. Минобороны и ФСБ РФ ликвидировали тогда пять из шести украинских диверсантов.



Пять диверсантов уничтожили при попытке проникновения в Брянскую область