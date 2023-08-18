Власти Крыма заявили о ложных сообщениях о воздушной тревоге на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о том, что на Крымском мосту сработала воздушная тревога. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В соцсетях сообщали, что жителям Крыма приходят сообщения якобы от регионального Оперштаба о воздушной тревоге на Крымском мосту и закрытии проезда. По его словам, эти сведения являются информационной атакой со стороны Украины.

"Это украинский вброс и фейк", – отметил советник главы Крыма по информационной политике.

Крючков заявил, что нужно доверять лишь официальным источникам информации.

Ранее объявление по радио воздушной тревоги в ряде российских регионов стало результатом хакерской атаки на серверы коммерческих радиостанций: в Сети появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио звучали сирена, а затем женский голос, предупреждающий об угрозе ракетного удара и призывавший проследовать в укрытия.

В оперативном штабе Белгородской области отметили, что взлом одной из радиостанций, предположительно, произошел со стороны Украины. Жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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