Курские власти опровергли фейк о прорыве украинской ДРГ в Кореневский район

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Сообщения о проникновении украинских диверсантов в Кореневский район Курской области не соответствуют действительности, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ФСБ России. В нем говорится, что якобы осуществлен прорыв диверсионной группы в Кореневский район и что объявлен план "Перехват", – отмечается в уведомлении.

В правительстве Курской области призвали граждан не поддаваться панике и сохранять бдительность.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о дезинформации по эвакуации жителей полуострова. Он также подчеркнул, что жители полуострова живут в реалиях информационной войны с 2014 года, и фотошоп вместе с "видео очевидцев" не создадут желаемого эффекта для Украины.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об информационной атаке на жителей региона.