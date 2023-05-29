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Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково" в ночь на 29 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов", – отметили в сообщении.

В фонде подчеркнули, что хакеры взломали файлообменник, который расположен на физических мощностях "Сколково". Ответственность за взлом взяла "злоумышленник или группа таких лиц, представившиеся украинским киберфронтом".

Там же добавили, что хакеры опубликовали в открытом доступе скриншоты внутренних инфоресурсов и некоторых документов.

Сейчас временно у "Сколково" не работают сайт sk.ru и онлайн-сервисы. Специалисты восстанавливают работоспособность инфраструктуры. В фонде отметили, что основную часть функционала восстановят в течение суток. Правоохранительные органы привлечены к расследованию данного инцидента.

Ранее сообщалось, что областной суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному IT-специалисту Евгению Котикову, причастному к украинской DDoS-атаке на сайты Кремля и Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в феврале 2022 года после начала спецоперации Котиков, будучи сторонником киевского режима, решил принять участие в кибератаке для нарушения функционирования информационных ресурсов властей России. Сотрудникам ФСБ удалось пресечь его деятельность и задокументировать преступления.

