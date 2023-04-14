Обучение "белых" хакеров запущено в РФ – Минцифры

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Российские компании запустили обучение "белых" хакеров, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин в ходе выступления на XIV межотраслевом форуме директоров по информационной безопасности Ciso-Forum 2023.

По его словам, речь идет о специалистах по кибербезопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем.

"И у нас, кстати, очень мало пентестеров ("белых" хакеров) в стране оказалось. На протяжении последнего года все топовые команды заняты, и не только топовые, но и маленькие команды. И, оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что за последние четыре месяца уже появилось несколько новых курсов.

В феврале Минцифры и "Ростелеком" запустили программу поиска уязвимостей на портале "Госуслуги" и ресурсах электронного правительства. Возможность тестирования систем доступна на платформах Positive Technologies и BI.Zone.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее предупредил, что количество осуществляемых на Западе кибератак на информационные системы РФ с прошлого года возросло на 65%.

По его словам, западные страны принимают все больше усилий для организации атак на российские информационные системы и продукты, концентрируя все имеющиеся ресурсы на данном направлении.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Россия была и остается готовой к массированным кибератакам из-за рубежа. По его словам, РФ принимает необходимые меры защиты, которые постоянно совершенствуются. Сыромолотов подчеркнул, что в стране очень тщательно относятся к усилению мер информационной безопасности.



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