Россия была и остается готовой к массированным кибератакам – МИД РФ

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Россия была и остается готовой к массированным кибератакам из-за рубежа. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат заявил, что власти России принимают определенные меры защиты, которые постоянно совершенствуются. Он подчеркнул, что в стране очень тщательно относятся к усилению мер информационной безопасности.

По словам Сыромолотова, недавно удалось выяснить, что к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине присоединилась и Украина.

Ранее сообщалось, что согласно аналитическому отчету компании Group-IB, объем утечек персональных данных россиян в 2022 году превысил показатель 2021 года в 40 раз. В компании такой рост связали с кибервойной, развязанной против России. Согласно отчету, в открытом доступе оказалась, в том или ином виде, личная информация примерно 100 миллионов россиян.

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