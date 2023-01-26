Минцифры прорабатывает опцию удаления персональных данных через "Госуслуги"

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Минцифры России разрабатывает функционал для удаления персональных данных с сервисов через портал госуслуг. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности удаления биометрии, он отметил, что функционал для этого появится в скором времени. Горелкин обратил внимание на то, что данная опция будет особенно удобна тем гражданам, кто не помнит, кому именно предоставлял свои данные.

Накануне стало известно, что россияне смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги" уже с 1 февраля. При этом сделать это смогут только граждане, прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и давшие согласие на использование данного сервиса.

Ранее Совфед одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрии. Документ устанавливает, что хранение и обработка биометрических данных может осуществляться только в единой государственной биометрической системе.

Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

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