Юрист поддержал введение уголовного наказания за принудительный сбор биометрии

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Введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных является очень важным законом, ведь в XXI веке такая система распознавания может стать оружием в руках злоумышленников. Об этом сообщил доктор юридических наук Александр Трещев.

"Если кто-то получает доступ к этим данным, вы можете лишиться всего, своей личности и прочего, я уже не говорю про кредиты и собственность, про недвижимость. Мы видим, что все крупнейшие компании мира, инновационные компании в основном зарабатывают на данных о людях", – поделился юрист в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в проект попадут в том числе и те данные, которые россияне сдавали ранее.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в закон нужны для прекращения бесконтрольного сбора биометрических данных россиян разными коммерческими организациями.

Инициативой предполагается запретить хранение геномной информации, уменьшить перечень необходимых биометрических данных до лица и голоса человека, а также ввести запрет на принуждение к сдаче подобных данных.

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