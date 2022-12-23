Совфед одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрических данных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы на пленарном заседании Совфеда одобрили закон об информационной системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрии, запрещающий принудительный сбор таких данных.

Закон устанавливает, что хранение и обработка биометрических данных может осуществляться только в единой государственной биометрической системе. Кроме того, документ запрещает принуждение к сдаче биометрии, дискриминацию граждан, отказавшихся от сдачи таких данных, и сбор геномной информации.

Согласно документу, допускаемыми к сбору биометрическими данными будут считаться только образец голоса и изображение лица. При этом граждане, отказавшиеся предоставить эти данные, не могут быть лишены права на оказание государственных и коммерческих услуг.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что целью принятия закона является прекращение распространения биометрических данных коммерческими организациями и обеспечение их защиты.



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