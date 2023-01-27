Больше половины россиян боятся утечки паспортных данных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Большинство россиян (56,8%) опасаются неправомерного использования паспортных данных и стараются по возможности их не предоставлять. Об этом говорится в исследовании "АльфаСтрахования" (есть в распоряжении Москвы 24).

Онлайн-опрос провели в преддверии Международного дня защиты персональных данных, который отмечают 28 января. В нем поучаствовали 1 094 человека из 36 российских регионов. Большинство респондентов были мужчинами в возрасте от 35 до 45 лет.





пресс-служба "АльфаСтрахования" 62% участников исследования не дают делать копии паспорта, например, при заселении в отели, предпочитая вручную заполнять документы. 30% опрошенных используют возможность для отказа от предоставления паспортных данных, если таковая имеется.

Более того, 70% респондентов раз в месяц меняют пароль от аккаунта на "Госуслугах" и в других сервисах, где хранятся паспортные данные. Основная причина, по которой 94% опрошенных боятся кражи личной информации, – вероятность того, что злоумышленники оформят на них кредит.

"При этом 11% уже столкнулись с подобными правонарушениями, после чего потребовалось привлекать правоохранительные органы, для того чтобы прекратить вымогательства коллекторов", – говорится в исследовании.

Кроме того, 3% жертв кражи паспортных данных пришлось обратиться в суд. Они пытались предотвратить аресты счетов по фактически сфабрикованным аферистами случаям. Речь идет о ситуациях, когда мошенники использовали персональные данные потерпевших для оформления поддельных документов и микрозаймов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году объем утечек персональных данных граждан РФ в 40 раз превзошел показатель 2021 года. К такому выводу пришли специалисты компании Group-IB. Отмечается, что личная информация около 100 миллионов россиян попала в открытый доступ. Фактически речь идет про две трети населения страны.



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