Нотариус рассказал, кому стоит отменить ранее выданные доверенности

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Федеральная нотариальная палата (ФНП) в беседе с Москвой 24 рекомендовала россиянам отменять все ранее выданные от их имени доверенности, если их паспортные данные оказались скомпрометированы.





пресс-служба Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Обязательно обратитесь к нотариусу, чтобы отменить все доверенности, выданные от вашего имени. Такое обращение автоматически сделает их недействительными и не позволит мошенникам их использовать.

В частности, отменить ранее выданные доверенности нотариусы рекомендовали москвичу Евгению Миронову (Фамилия изменена. – Прим. ред.). Телефонные мошенники зарегистрировали в Брянске на мужчину телефонный номер. Затем они начали звонить гражданам под видом сотрудников банков и похищать деньги. В Брянской области по этому факту завели уголовное дело, а Евгения привлекли к делу в качестве свидетеля.

Однако мужчина утверждает, что в Брянске никогда не был и к оператору связи, которому принадлежит номер, не обращался. Паспорт он тоже не терял, а использует его с 2007 года, сообщили в ФНП.

"Один из вероятных рисков – оформление мошенниками доверенностей от имени Евгения. Не все доверенности требуют обязательного нотариального удостоверения, для ряда доверенностей допустима и простая рукописная форма, а узнать о том, что мошенники изготовили такую доверенность, – невозможно. При этом, имея на руках написанную от руки доверенность, возможно совершать различные процедуры", – подчеркнули в Федеральной нотариальной палате.

Сейчас москвич занимается заменой паспорта, потому что использовать документ небезопасно.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, предлагающий согласовывать банковские операции с родственниками или доверенными лицами. Автор идеи депутат Наталья Костенко полагает, что это помешает телефонным мошенникам похищать денежные средства.