Эксперт рассказал, зачем мошенники крадут номера мобильных телефонов

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Доступ к номеру мобильного телефона позволяет мошенникам получить данные от социальных сетей, почтовых ящиков, сайтов госуслуг и банков, рассказал генеральный директор компании по информационной безопасности Виктор Гулевич. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

"Например, позвонить в банк и попытаться выполнить атаку методом социальной инженерии или получить другую информацию – паспортные данные, последние выполненные переводы. В этой ситуации у злоумышленников большие шансы на успех, так как для оператора банка звонок с зарегистрированного в системе номера телефона является доверенным", – объяснил эксперт.

По его словам, мошенникам не составит труда после получения мобильного номера узнать и паспортные данные человека.

"С помощью мобильного номера злоумышленник может открыть себе доступ к корпоративным ресурсам жертвы. Например, написать администратору в компании неформально в мессенджере или сбросить пароль для учетной записи при такой возможности", – подчеркнул Гулевич.

Эксперт порекомендовал иметь два мобильных номера. Один можно использовать для регистрации в социальных сетях и на сайтах, а второй – для совершения финансовых действий в банках.

"Отмечу, что для использования в корпоративных целях необходимо иметь отдельный мобильный номер, который должен выдаваться организацией", – заключил Гулевич.

Ранее в комитете городского хозяйства Москвы призвали горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам на мошеннических онлайн-платформах коммунальных компаний.

