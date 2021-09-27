Эксперт рассказал, зачем мошенники крадут номера мобильных телефонов

Фото: depositphotos/adam_r
Доступ к номеру мобильного телефона позволяет мошенникам получить данные от социальных сетей, почтовых ящиков, сайтов госуслуг и банков, рассказал генеральный директор компании по информационной безопасности Виктор Гулевич. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
"Например, позвонить в банк и попытаться выполнить атаку методом социальной инженерии или получить другую информацию – паспортные данные, последние выполненные переводы. В этой ситуации у злоумышленников большие шансы на успех, так как для оператора банка звонок с зарегистрированного в системе номера телефона является доверенным", – объяснил эксперт.
По его словам, мошенникам не составит труда после получения мобильного номера узнать и паспортные данные человека.
"С помощью мобильного номера злоумышленник может открыть себе доступ к корпоративным ресурсам жертвы. Например, написать администратору в компании неформально в мессенджере или сбросить пароль для учетной записи при такой возможности", – подчеркнул Гулевич.
Эксперт порекомендовал иметь два мобильных номера. Один можно использовать для регистрации в социальных сетях и на сайтах, а второй – для совершения финансовых действий в банках.
"Отмечу, что для использования в корпоративных целях необходимо иметь отдельный мобильный номер, который должен выдаваться организацией", – заключил Гулевич.
Ранее в комитете городского хозяйства Москвы призвали горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам на мошеннических онлайн-платформах коммунальных компаний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: