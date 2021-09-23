Россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телефонные мошенники могут использовать личные номера россиян несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. При этом злоумышленники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Специалисты компании пояснили, что мошенники могут звонить и из других стран, используя специальные приложения.

"Любой номер телефона может использоваться злоумышленниками для обмана близких жертве людей. Например, они могут попросить перевести деньги в долг или узнать чувствительную информацию... Многим людям даже не приходит в голову, что их могут обмануть подобным образом, когда на экране телефона высвечивается знакомый номер", – рассказал директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин.

По словам специалистов, такую схему могут использовать и для пранков. Если жертва поддается на уловки пранкеров, запись разговора может быть выложена в публичный доступ.

Чтобы не попасться на уловки преступников, специалисты рекомендуют перезвонить на входящий номер – это позволит прервать мошенничество.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка. Он отметил, что злоумышленники могут использовать голос любого держателя смартфона посредством технологии deep fake.

Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить возможность его редактирования.