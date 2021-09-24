Власти Москвы объяснили, как не попасться на удочку мошенников

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В комитете городского хозяйства Москвы призвали горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам на мошеннических онлайн-платформах коммунальных компаний.

"Чтобы убедиться в подлинности сайта, позвоните на горячую линию +7 (495) 777-77-77 или проверьте адрес компании на mos.ru в разделе "Учреждения" во вкладке "Департамент жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в сообщении.

В комитете порекомендовали москвичам пользоваться только официальными сайтами предприятий и указанными на них аккаунтами в социальных сетях, а также при поиске ресурса через браузер обращать внимание на написание названия компаний.

"Помните, что на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы коммерческих сервисов, платных консультаций или навязчивых предложений других платных услуг", – добавляется в сообщении.

Ранее россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких. Телефонные мошенники могут использовать личные номера людей несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. При этом злоумышленники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека.

