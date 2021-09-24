Власти Москвы объяснили, как не попасться на удочку мошенников

Фото: Depositphotos/AndreyPopov
В комитете городского хозяйства Москвы призвали горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам на мошеннических онлайн-платформах коммунальных компаний.
"Чтобы убедиться в подлинности сайта, позвоните на горячую линию +7 (495) 777-77-77 или проверьте адрес компании на mos.ru в разделе "Учреждения" во вкладке "Департамент жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в сообщении.
В комитете порекомендовали москвичам пользоваться только официальными сайтами предприятий и указанными на них аккаунтами в социальных сетях, а также при поиске ресурса через браузер обращать внимание на написание названия компаний.
"Помните, что на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы коммерческих сервисов, платных консультаций или навязчивых предложений других платных услуг", – добавляется в сообщении.
Ранее россиян предупредили о фейковых звонках с номеров близких. Телефонные мошенники могут использовать личные номера людей несколько дней, пока их владельцы не заподозрят неладное. При этом злоумышленники могут осуществлять целевые атаки, подменяя номер человека.
МВД представило креативный ролик о телефонных мошенниках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: