ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах из-за мошенников

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В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах с функцией приема наличных. Соответствующее предложение озвучили в Центробанке, сообщает РБК.

По мнению специалистов, в стране нужно ввести обязательное использование антифрод-процедур ко всем входящим платежам. Согласно заявлению представителей ЦБ, это необходимо для предотвращения случаев мошенничества.

"Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств", – объяснили в Центробанке.

Антифрод-системы представляют собой специальные программные комплексы, которые созданы для предотвращения мошеннических транзакций. Они способны анализировать каждый отдельный перевод и выяснять его надежность.

Ранее в Банке России предложили опустить до 12 лет возрастную планку для старта торгов на финансовой бирже, позволив детям вкладывать в ценные бумаги небольшие суммы. Регулятор уточнил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт.