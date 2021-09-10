Набиуллина допустила рост ключевой ставки ЦБ РФ выше 7%

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Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка ЦБ может оказаться и выше 7%.

"Мы не прогнозируем возможные пики. Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4 %. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", – отметила она.

Набиуллина также добавила, что в обозримом будущем вариант повышения ключевой ставки до двузначных значений Центральный банк не рассматривает.

"Мы считаем, что мы сейчас можем двигаться стандартными шагами, смотреть, как будет развиваться ситуация, и по мере необходимости принимать соответствующие решения", – сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, может понадобиться не одно повышение ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к четырем процентам. Прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год ЦБ РФ уточнит в октябре, добавила она.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв данный показатель до 6,75% годовых.

Отмечается, что во II квартале этого года экономика России достигла допандемического уровня и стала возвращаться к сбалансированному росту. Однако устойчивые факторы продолжают оказывать существенное влияние на инфляцию из-за стремительного расширения спроса на фоне ограниченных возможностей наращивания выпуска.