Годовая инфляция в России на 6 сентября замедлилась до 6,74%

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Годовая инфляция в России за неделю с 31 августа по 6 сентября замедлилась до 0,07%. Такие данные приводятся в обзоре, подготовленном Минэкономразвития.
Уточняется, что на предыдущей неделе показатель составлял 0,09%.
"В годовом выражении инфляция составила 6,74% в годовом выражении по состоянию на 6 сентября", – указывается в документе.
В данных Росстата подтверждается, что инфляция в России с 31 августа по 6 сентября 2021 года замедлилась на 0,02% – с 0,09% неделей ранее до 0,07%.
В конце марта текущего года глава Минэкономразвития Максим Решетников утверждал, что инфляция находится в своей высшей точке. По его словам, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении будет снижаться.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что к 2035 году доходы россиян могут упасть на 14%. Он также перечислил шесть ключевых рисков для России, которые могут возникнуть без трансформации у энергетических компаний.
Прогноз Минэкономразвития по росту реальных доходов населения остался на уровне 3%
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