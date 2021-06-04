Греф спрогнозировал инфляцию в России в 2021 году

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В России инфляция не пробьет 6%, осенью она начнет снижаться, а уже в будущем году ситуация будет контролируемая, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер 6%. К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд. У меня нет никаких сомнений, что ЦБ справится с временным всплеском инфляции, и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию", – приводит слова Грефа РИА Новости.

Ранее аналитики сообщили, что в России по итогам текущего года инфляция составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки ЦБ, а также возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу специалистов ВТБ, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%, а аналитики банка "Открытие" прогнозируют, что рост цен может составить 4,3%.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет порядка 5–6%, к концу 2021 году он может упасть до 4%.

До этого ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9%.

