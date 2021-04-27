В ЦБ сообщили о росте инфляционных ожиданий россиян до 11,9%

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Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента.

Как говорится на сайте ЦБ, показатель превысил локальный максимум декабря 2020 года и достиг максимальных значений с февраля 2017 года.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9 процента (плюс 1,8 процентных пункта к марту)", – отмечает регулятор.

По данным Банка России, заметно выросла и наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 14,5 процента (плюс 1,9 процентных пункта к марту).

Повышение оценок инфляции населением в Центробанке объяснили ускорением "роста цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также повторным ослаблением рубля".

Ранее Росстат сообщил, что продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее по сравнению с ЕС.