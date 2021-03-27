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Москва 24

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Общество

07:27

Продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее по сравнению с ЕС

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цены на продукты питания в России в феврале 2021 года выросли на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время в Евросоюзе продовольствие подорожало за февраль на 0,3 процента, следует из статистики Росстата. В целом за январь-февраль 2021 года продукты питания в РФ подорожали на 2,7 процента, а в ЕС – на 1,1 процента.

Наибольший прирост потребительских цен в России в январе-феврале был зафиксирован на овощи (14,3), фрукты (4,6) и мясо (1,1). При этом в странах ЕС заметнее всего выросли потребительские цены на овощи (4,4), масла (1,8) и фрукты (1,6).

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

Росстат отметил повышение цен на продукты

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