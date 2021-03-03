В Совфеде объяснили, как сдержать рост цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
России необходимо развивать сельхозпроизводство, чтобы не попасть в сильную зависимость от роста цен на продовольствие на фоне дальнейшей девальвации рубля. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
В интервью News.ru сенатор отметил, что в стоимость готового продукта закладываются стоимость посадочного материала, кормов и удобрений, причем в этом аспекте высока доля импорта.
"Чтобы не быть привязанными к доллару, нужно увеличивать объемы собственного производства сельскохозяйственной продукции, в том числе производство семян отечественной селекции", – объяснил Майоров.
Специалист признал, что селекционная племенная работа потребует достаточно много времени, но это, по его мнению, единственный путь развивать свое производство.
Отдельно Майоров оценил изменения в законодательстве РФ, согласно которым правительство может ограничивать рост цен на продукты питания. Эту меру сенатор назвал временным решением для борьбы со спекуляциями и призвал не применять ее на системной основе.
Ранее компания NielsenIQ и агентство Bloomberg представили доклад, в котором заявили о значительном падении доходов россиян и высоком темпе роста цен на продукты. В Кремле данное исследование раскритиковали и не согласились с выводами.
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