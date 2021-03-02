Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.
"Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах", – сказал Лахтюхов.
Он подчеркнул, что в ответ производители просят Минсельхоз и правительство увеличить лимиты по льготным инвестиционным кредитам и предоставить субсидии для производителей за килограмм произведенной продукции. Все это, по его словам, поможет поддержать отрасль в данной ситуации.
"Мы говорим о том, что не будем повышать цены с текущих уровней, и я не думаю, что это решение является предметом внимания со стороны ФАС", – добавил Лахтюхов.
Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова сообщила, что за февраль по сравнению с январем текущего года цены на яйца и мясо птицы в среднем выросли на 6%.
В Минэкономразвития заявляли, что с ноября 2020 по январь 2021 года стоимость указанных товаров выросла на 5,6%. Причиной назывался дисбаланс спроса и предложения.
В Минсельхозе отмечали, что рост цен на продукцию птицеводства вызван увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.
Москвичам рассказали, какие продукты заметно подорожали
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: