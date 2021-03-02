Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

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Крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.

"Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах", – сказал Лахтюхов.

Он подчеркнул, что в ответ производители просят Минсельхоз и правительство увеличить лимиты по льготным инвестиционным кредитам и предоставить субсидии для производителей за килограмм произведенной продукции. Все это, по его словам, поможет поддержать отрасль в данной ситуации.

"Мы говорим о том, что не будем повышать цены с текущих уровней, и я не думаю, что это решение является предметом внимания со стороны ФАС", – добавил Лахтюхов.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова сообщила, что за февраль по сравнению с январем текущего года цены на яйца и мясо птицы в среднем выросли на 6%.

В Минэкономразвития заявляли, что с ноября 2020 по январь 2021 года стоимость указанных товаров выросла на 5,6%. Причиной назывался дисбаланс спроса и предложения.

В Минсельхозе отмечали, что рост цен на продукцию птицеводства вызван увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.

