В Минсельхозе рассказали, как вырастут цены на яйца и птицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России сейчас нет предпосылок для заметного роста цен на яйца и мясо птицы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
"В целом, по прогнозу, (стоимость яиц и мяса птицы. – Прим. ред.) останется в рамках продовольственной инфляции", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве не исключили роста отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе.
В настоящее время министерство проводит работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями. Предпринимаются все возможные меры для предотвращения необоснованного повышения оптовых цен.
"Вместе с тем Минсельхоз России ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве", – уточнили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. В Минэкономразвития заявили, что с ноября 2020 года по январь 2021-го стоимость указанных товаров выросла на 5,6%.
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