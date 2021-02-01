В России могут подорожать импортные товары из-за роста цен на морские перевозки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты и участники рынка не исключают, что в будущем в РФ вырастут цены на отдельные виды импортных товаров. Объясняется это ростом цен на грузовые перевозки по морю, сообщает РБК.
В первую очередь возросшие цены затронут импортную мебель, бытовую технику, продукты питания и сезонную обувь. Как прогнозирует гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, скоро стоимость новых партий габаритных импортных товаров вырастет почти на 15%. Речь идет о бытовой технике, мебели, а также товарах для дома.
Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов допускает, что электроника и бытовая техника подорожают на 2–3%. Основатель Zenden Group Андрей Павлов добавил, что компания уже получает межсезонную обувь по более высокой себестоимости (цены возрастут до 20%).
Источник издания в одной из компаний, осуществляющих контейнерные перевозки, заметил, что после окончания американских выборов существенно возрос спрос на перевозки между США и Китаем. В итоге произошел дефицит контейнеров и судов на данном маршруте, а затем и по всему миру.
Ранее производители предупредили о росте цен на продукты. Однако замораживать цены насильно опасно, предупреждают в Счетной палате.
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