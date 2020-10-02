Эксперты рассказали, подорожают ли импортные товары для россиян

В России могут вырасти цены на отдельные виды импорта, в том числе на товары массового спроса, обувь, бытовую технику и одежду. Аналитики и представители компаний объясняют это подорожавшими грузовыми перевозками по морю. Разбираемся, вырастет ли продукция в цене и стоит ли озаботиться ее покупкой впрок уже сейчас.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морская дилемма

По словам генерального директора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, зарубежная бытовая техника, мебель и товары для дома способны подскочить в цене не менее чем на 10–15%. О подорожании на 2–3% бытовой техники и электроники также заявил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. Об увеличении стоимости обуви от 2 до 10–20% в зависимости от категории рассказал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.

Предполагается, что изменение цен связано с подорожавшей транспортировкой по морю. Если раньше за такой вариант перевозки товаров нужно было заплатить 1,5 тысячи долларов за контейнер, то к концу 2020 года чек вырос до 9 тысяч долларов. По словам Павлова, цена доходила и до десяти тысяч долларов. "Значительнее всего выросла стоимость логистики для недорогой обуви – примерно на 12%. Для кожаной обуви прирост составил примерно 4%", – сообщил он.

В одной из компаний, которая занимается контейнерными перевозками, рассказали, что после выборов президента США в ноябре ощутимо возрос спрос на перевозки между Штатами и Китаем. Как следствие, случился дефицит контейнеров и судов на этом маршруте, а затем и по всем остальным.

Вместе с тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не получали сведений от ретейлеров о сложностях с морскими перевозками из-за их подорожания.





пресс-служба АКОРТ В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне.

АКОРТ объединяет 26 крупнейших розничных торговых сетей, а также представляет более 30% российского розничного рынка.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Придется платить больше?

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов рассказал Москве 24, что процент поставок товаров морским путем в Россию не столь значительный, как по другим видам перевозок.

"Большинство потребительских товаров доставляется к нам из Китая. Но вряд ли доля морских перевозок здесь велика, потому что есть железнодорожное сообщение. Тем более что морем Китай может доставить товары только до дальневосточных портов, а дальше их все равно нужно вести по железной дороге", – отметил эксперт.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительных исследований экономических систем экономического факультета МГУ Озвучивание негативных прогнозов – попытка подстраховаться и оправдать возможное повышение цен на потребительском рынке.

Колганов подчеркнул, что заявленные проблемы с морскими перевозками могут привести к существенному удорожанию определенных категорий товаров, однако итоговую ситуацию все равно будет определять пока еще ограниченный спрос населения.

"Перед продавцами встанет выбор: или задрать цену и уменьшить физический объем реализации, или не задирать цену и, может быть, потерять в прибыли на единицу товара, но зато удержать свою долю рынка", – рассуждает экономист.

По мнению Колганова, вряд ли выбор в пользу увеличения цен станет более эффективным для самих продавцов. Ведь в таком случае высокая стоимость отпугнет покупателей, резюмировал эксперт.

Финансовый аналитик, экономист Алексей Коренев в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что на ситуацию с подорожанием морских перевозок действительно повлияли торговые отношения США и Китая. При этом эксперт подчеркнул, что совсем скоро стоимость доставки товаров морем может вновь пойти вниз.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Взлет с 1,5 до 9 тысяч долларов – очень кратковременное явление, два-три месяца. По 9 тысяч долларов за контейнер совсем скоро никто ничего возить не будет, это просто невыгодно. Как только торговля между США и Китаем восстановится, на что настроена команда президента Байдена, ситуация нормализуется", – полагает Коренев.





Алексей Коренев финансовый аналитик Возможен скачок цен, скорее всего, спровоцированный паникой и желанием производителей и ретейла на этом подзаработать. Но продать при таком подходе больше не получится, покупательский спрос все еще ограничен.

В условиях паники может повториться ситуация 2014 года, когда на фоне подорожания доллара россияне начали массово скупать бытовую технику и электронику. Однако затем курс восстановился, люди просто не знали, что делать с тем товаром, который они взяли, напоминает Коренев.

"Любая паника чревата денежными потерями. Никогда не советую куда-то нестись и что-то покупать, в данной ситуации в том числе. Скачок цен на эмоциях, нервах всегда бывает кратковременным и неоправданным, после чего все возвращается к прежним значениям. Поэтому к таким решениям нужно относиться осторожно", – предупреждает финансовый аналитик.

Говоря о возможном подорожании бытовой техники, экономист напоминает, что в настоящее время 90% импортных телевизоров, холодильников и стиральных машин собирается в России. Отдельные комплектующие для их сборки морем, как правило, не доставляются. Одежда и обувь в нашу страну тоже обычно приходит железной дорогой, подчеркнул Коренев.

Кроме того, у всех производств и ретейлеров есть запасы товаров на складе, поэтому они смогут какое-то время поставлять их на рынок по прежней цене, заключил собеседник Москвы 24.