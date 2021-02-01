Стоимость серебра обновила максимум за 8 лет

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Стоимость серебра на биржевых торгах резко увеличилась до максимальных за последние 8 лет значений.

По данным нью-йоркской биржи Comex, рост составил 12% – до 30,040 доллара за унцию. Эксперты отмечают, что этот процесс – следствие попыток разогнать стоимость разных активов, которые предпринимают розничные инвесторы из онлайн-группы WallStreetBets с форумов Reddit.

Отмечается, что динамика стоимости серебра сохраняется с минувшей недели. По ее итогам рост цены на драгоценный металл составил 10,11%, что является максимальным недельным показателем с августа 2020 года.

Эксперт Дмитрий Чечулин ранее оценил финансовые перспективы курса рубля. По мнению специалиста, в феврале изменения будут напрямую зависеть от цен на нефть. Они, в свою очередь, могут измениться после встречи мониторингового комитета ОПЕК.

