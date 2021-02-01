Россиянам рассказали, как улучшить кредитную историю

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что ситуация с экономикой и пандемия повлияли на число одобренных кредитов. В интервью радио Sputnik он сказал, что восстановить хорошую кредитную историю труднее, чем испортить.

Однако есть возможность вернуться в ряды ответственных заемщиков.

"Банки понимают, что безответственное поведение по отношению к кредитным организациям – это не вина людей: из-за пандемии они неожиданно для себя оказались в сложной ситуации. У тех, кто начнет возобновлять работу своего бизнеса в условиях жесткого отношения со стороны банков, безусловно, есть шанс восстановить свою хорошую кредитную историю", – объяснил Тосунян. По его словам, банки учитывают поведение будущего заемщика за последние несколько лет.

Как отметил президент Ассоциации, банки могут не сразу отказать в кредите, а скорректируют условия по залогам и ставкам, сделав их жестче.

Эксперт предупредил, что сейчас банки будут выдавать кредиты с повышенной осторожностью. Связано это с ожиданием, когда повысятся доходы россиян. Кроме того, положительно скажется на ситуации снижение безработицы.

Ранее в ЦБ назвали способ прекратить звонки с рекламой кредитов. В случае если они продолжатся, следует обратиться с жалобой в Центробанк.