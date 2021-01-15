Власти Москвы выделили 88,5 млрд рублей на поддержку предпринимателей во время пандемии

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города, сообщил Сергей Собянин.
"На поддержку предпринимателей во время пандемии Москва выделила уже 88,5 миллиарда рублей. Напомню, в прошлом году принято пять пакетов антикризисных мер. Это отсрочки по налогам и сборам, арендные каникулы, отсрочки и послабления для арендаторов городского имущества, гранты для собственников коммерческой недвижимости, гранты на борьбу с COVID-19, программа "14 субсидий", программа льготного кредитования для МСБ и так далее", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всего, по словам Собянина, поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения. Так, льготы на аренду помогли пережить сложный период музею "Огни Москвы", бассейну "Чайка", частной школе "Эрудит-2" и многим другим.
"Малое предприятие "Ортез", которое производит протезы для людей и животных, получило кредит в рамках льготной городской программы. Он помог сохранить рабочие места прошлой весной и летом, когда был спад производства", – рассказал столичный градоначальник.
Собянин отметил, что власти Москвы предприняли множество мер поддержки предприятий и продолжают непрерывно над ними работать.
Ранее мэр Москвы заявил, что все соцобязательства на 2021 год, стоящие перед руководством города, будут выполнены, несмотря на дефицит бюджета. Собянин добавил, что в прошлом году удалось выполнить все социальные обязательства. По словам градоначальника, речь идет об адресной поддержке москвичей, а также о выплатах отраслям, которые пострадали.
Собянин рассказал о планах выполнить все соцобязательства
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