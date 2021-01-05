Все социальные обязательства на 2021 год будут выполнены в столице – Собянин

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Все соцобязательства на этот год планируется выполнить в Москве, несмотря на дефицит бюджета. Об заявил Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".

"На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьезный дефицит, мы также обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили и давали нам поручения", – рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину во время совещания по социальным вопросам.

Мэр Москвы добавил, что в прошлом году удалось выполнить все социальные обязательства. По словам Сергея Собянина, речь идет об адресной поддержке москвичей, а также выплатах отраслям, которые пострадали.

Ранее в Мосгордуме назвали важной задачей сохранение комфортных условий для жизни москвичей. Председатель МГД Алексей Шапошников назвал отчет градоначальника взвешенным и объективным документом, дающим полное понимание объемов развития столицы.