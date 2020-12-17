В Мосгордуме назвали важной задачей сохранение комфортных условий для жизни москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сохранение комфортных условий для жизни москвичей остается стратегической задачей столичных властей, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников по итогам ежегодного отчета мэра Москвы о результатах работы правительства.
Он напомнил, что на заседании столичного парламента депутаты заслушали ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности правительства города. Впервые такое выступление прошло дистанционно.
"Данный формат в период вынужденных ограничений сохраняет все возможности для полноценной, эффективной, безопасной работы и взаимодействия между органами власти. Мы подвели итоги и сверили общий план работы на ближайший год. Наша стратегическая задача – сохранить максимально комфортные условия для жизни москвичей, вернуть и приумножить достигнутые темпы во всех сферах жизни города", – сказал Шапошников.
Он назвал отчет Собянина взвешенным и объективным документом, дающим полное понимание объемов развития столицы.
"Одновременно это был откровенный и честный разговор с депутатами, городским сообществом. Мэр отметил, что столица столкнулась с тяжелейшим испытанием – пандемией, это стало испытанием на стойкость", – добавил глава МГД.
Шапошников добавил, что благодаря самоотверженному труду тысяч людей, поддержке москвичей и их выносливости город справляется. По его мнению, власть должна уйти от лишней бюрократии, а вместо этого должны работать новые принципы управления.
В ежегодном отчете мэра были подробно рассмотрены итоги реализации госпрограмм развития мегаполиса, выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу с учетом пандемии.
Как подчеркнул председатель Мосгордумы, столица совершила большой рывок в развитии транспорта, инфраструктуры, создании комфортной городской среды и внедрения современных экологических стандартов. Также продолжается реализация программы реновации, которая позволит тысячам москвичей улучшить свои жилищные условия.
Приоритетными направлениями, как и раньше, остаются соцподдержка жителей столицы, развитие образования и здравоохранения. По словам Шапошникова, Москва входит в число мировых лидеров по многим показателям.
"Эти результаты стали возможны благодаря высокому экономическому, промышленному росту, инвестиционной привлекательности столицы, формированию современного инновационного кластера на территории мегаполиса, активному внедрению цифровых технологий", – считает он.
Глава МГД заявил, что все достижения отчетного периода позволили Москве справиться с главным вызовом 2020 года – эпидемией COVID-19. В частности, оперативно и эффективно перестроилась система здравоохранения города. Сохранить человеческие жизни помогли меры профилактики распространения инфекции.
Свое выступление Собянин посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.
Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе
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