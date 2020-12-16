Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

12:48
Фото: Московская городская дума/YouTube
Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.
Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.
По его словам, решения, принимаемые властями города во время пандемии, основаны на опыте других стран, регионов, городов и анализе возможностей российской столицы.
Собянин напомнил, что больше миллиона школьников за неделю перешли на дистанционное обучение и успешно завершили учебный год.
Также за время пандемии коронавируса городские службы справились с большим объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов, по ремонту больниц и обсерваторов и приспособлению их под лечение COVID-19, подчеркнул градоначальник.
По его словам, работать в новых условиях пришлось и общественному транспорту города, с чем он справился. Как заметил мэр, удалось снизить объемы перевозок, при этом сохранить частоту движения.
Одновременно были задействованы информационные технологии. Им потребовалось в кратчайшие сроки выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции.
В заключение Собянин рассказал, что промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.
Ранее Собянин сообщил, что помощь в условиях пандемии в Москве получили около 50 тысяч предприятий, в которых работают около 800 тысяч человек.
Мэр напомнил, что правительство столицы сформировало четыре пакета антикризисных мер, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы. Он пообещал, что программа поддержки бизнеса в Москве сохранится в 2021 году.
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