Собянин выступил в МГД с ежегодным отчетом

Фото: Московская городская дума/YouTube

Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.

В 2020 году наш город, страна и все человечество столкнулись с исключительным вызовом – эпидемией, которую мир не знал, наверное, последнюю сотню лет. Это коснулось почти каждой семьи и стало настоящим испытанием для всего общества.



По его словам, решения, принимаемые властями города во время пандемии, основаны на опыте других стран, регионов, городов и анализе возможностей российской столицы.

Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но, с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации.



Собянин напомнил, что больше миллиона школьников за неделю перешли на дистанционное обучение и успешно завершили учебный год.

Также за время пандемии коронавируса городские службы справились с большим объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов, по ремонту больниц и обсерваторов и приспособлению их под лечение COVID-19, подчеркнул градоначальник.

По его словам, работать в новых условиях пришлось и общественному транспорту города, с чем он справился. Как заметил мэр, удалось снизить объемы перевозок, при этом сохранить частоту движения.

Одновременно были задействованы информационные технологии. Им потребовалось в кратчайшие сроки выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции.

В заключение Собянин рассказал, что промышленный сектор Москвы в кратчайшие сроки организовал выпуск и закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.

Ранее Собянин сообщил, что помощь в условиях пандемии в Москве получили около 50 тысяч предприятий, в которых работают около 800 тысяч человек.

Мэр напомнил, что правительство столицы сформировало четыре пакета антикризисных мер, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы. Он пообещал, что программа поддержки бизнеса в Москве сохранится в 2021 году.