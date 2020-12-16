Собянин заявил, что помощь в пандемию получили около 50 тыс предприятий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощь в условиях пандемии в Москве получили около 50 тысяч предприятий, в которых работают около 800 тысяч человек, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Мэр напомнил, что правительство столицы сформировало четыре пакета антикризисных мер, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы.

Он пообещал, что программа поддержки бизнеса в Москве сохранится в 2021 году.

Столичные власти готовят новый пакет по поддержке бизнеса Москвы. Там в том числе есть помощь нестационарным торговым объектам и другим предприятиям.

Ранее стало известно, что московские предприниматели получили более 17 миллиардов рублей при гарантийной поддержке в 2020 году. Глава города Сергей Собянин подчеркнул, что данные меры поддержки позволили представителям бизнеса сохранить рабочие места, а в некоторых мерах даже расширить свое производство.

Владимир Путин ранее отметил, что меры по поддержке бизнеса, принятые в РФ во время пандемии коронавируса, в целом сработали. Глава государства подчеркнул, что главным критерием стала поддержка тех предпринимателей, которые были готовы отвечать за сохранение занятости.