Собянин заявил, что помощь в пандемию получили около 50 тыс предприятий в Москве

12:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Помощь в условиях пандемии в Москве получили около 50 тысяч предприятий, в которых работают около 800 тысяч человек, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
Мэр напомнил, что правительство столицы сформировало четыре пакета антикризисных мер, чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы.
Он пообещал, что программа поддержки бизнеса в Москве сохранится в 2021 году.
Столичные власти готовят новый пакет по поддержке бизнеса Москвы. Там в том числе есть помощь нестационарным торговым объектам и другим предприятиям.
Ранее стало известно, что московские предприниматели получили более 17 миллиардов рублей при гарантийной поддержке в 2020 году. Глава города Сергей Собянин подчеркнул, что данные меры поддержки позволили представителям бизнеса сохранить рабочие места, а в некоторых мерах даже расширить свое производство.
Владимир Путин ранее отметил, что меры по поддержке бизнеса, принятые в РФ во время пандемии коронавируса, в целом сработали. Глава государства подчеркнул, что главным критерием стала поддержка тех предпринимателей, которые были готовы отвечать за сохранение занятости.
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