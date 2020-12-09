Путин заявил, что меры поддержки бизнеса в РФ в условиях пандемии в целом сработали

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Меры поддержки бизнеса, которые были приняты в РФ в условиях пандемии COVID-19, в целом сработали. Об этом заявил Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание, что в 2020 году во время эпидемии правительство приняло целый набор мер поддержки бизнеса. Главным критерием стала поддержка компаний и предпринимателей, готовых отвечать за сохранение занятости.

"И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда. Повторю, в целом эти меры сработали", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса. Представитель Кремля уточнил, что пока не идет речи об очередных пакетах помощи.