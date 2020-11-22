Аналитики оценили перспективы курса рубля к концу года

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Эксперты РИА Новости заявили, что курс рубля не подвержен риску снижения из-за ожидающегося в конце года роста выплат по внешним долгам российских компаний, хотя давление на него и возрастет.

Аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк, ссылаясь на данные ЦБ, указал, что сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, за 2020 год составит 58,8 миллиарда.

Как объяснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, график платежей внешнего долга способен оказывать влияние на курсообразование рубля посредством повышенного спроса на иностранную валюту в пик задолженности.

"В целом по году выплаты, вероятно, окажутся незначительно меньше положительного сальдо счета текущих операций, что свидетельствует о значительном влиянии долговых платежей на курсообразование", – добавил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В то же время аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев отметил, что обычно компании заранее аккумулируют валютную ликвидность для выплат по долгам, поэтому активная покупка валюты перед выплатами является устаревшей практикой.

Эксперт ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко сказал, что отток валютной ликвидности на внешние платежи в существенной мере компенсируется за счет операций по продаже валюты Минфином и банком России.

Таким образом, влияние долговых выплат на курс рубля будет ограниченным: спрос на валюту вырастет, но он компенсируется, в частности, за счет отсутствия заграничного туризма, заключил Денис Попов из Промсвязьбанка.

Финансовый аналитик Виталий Калугин ранее заявил, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах пяти процентов.