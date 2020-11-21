Экономист усомнился в падении курса доллара

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Финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах пяти процентов.

"Сейчас консенсус сложился, и я думаю, что существенных изменений не будет на ближайшую перспективу двух-трех лет", – сказал экономист в разговоре с URA.RU.

По мнению Калугина, негативный для доллара расклад возможен только в том случае, если кандидат от Демократической партии США Джо Байден будет пытаться делать социалистическую революцию.

"Но это "черный лебедь", – отметил эксперт, имея в виду одноименную философскую концепцию Нассима Талеб, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями.

Калугин считает, что в современной финансовой системе валюта дорожает или дешевеет в зависимости от силы экономики. А на горизонте ближайших семи лет серьезных проблем у экономики США не намечается.

Эксперт добавил, что из пандемии коронавируса США выйдут наиболее подготовленными среди всех стран мира, так как "у них широко диверсифицированная экономика, основанная на постиндустриальном развитии".

"Грубо говоря, они делают деньги на знаниях, поэтому их экономика сильно не упадет против остального мира, – заключил Калугин – Исходя из этого, мы может точно понимать, что доллар США падать не будет".

Экономист Михаил Хазин ранее заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.