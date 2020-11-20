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Москва 24

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Экономика

04:39

Экономист спрогнозировал падение курса доллара до 45 рублей

финансы экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экономист Михаил Хазин заявил, что в обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 рублей за доллар.

"Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара", – сказал Хазин в эфире YouTube-канала Metametrica. Его коллега Михаил Делягин объяснил, что это произойдет из-за ослабления американской валюты.

Эксперты полагают, что доллар сейчас переоценен, поэтому следует ожидать возвращения к их реальной стоимости. Свой прогноз они строят, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.

Хазин также не исключил, что с курсом может произойти все что угодно. При этом он призвал не ждать евро по 55 рублей.

Ранее аналитики Citigroup также спрогнозировали обвал курса доллара в 2021 году на 20 процентов при массовой вакцинации от COVID-19.

Аналитики предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от COVID-19

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