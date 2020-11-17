Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцины от коронавируса

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара.
К такому выводу пришли аналитики Citigroup, которые прогнозируют обвал курса доллара в 2021 году на 20 процентов при распространении вакцины от коронавируса.
Кроме того, на курс американской валюты повлияет мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.
"Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", – говорится в аналитической записке Citigroup, выдержки из которой приводит Bloomberg.
Речь идет о снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО), что вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли.
По данным Bloomberg, который отслеживает динамику десяти важных с точки зрения мировой торговли валют, индекс доллара уже потерял 11 процентов по сравнению с мартовскими пиковыми значениями.
Ранее сообщалось, что на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают компании Pfizer и BioNTech, нефть марки Brent подорожала на 10,11 процента.
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