Песков заявил, что в РФ нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В России пока не планируется вводить новый пакет мер помощи малому и среднему бизнесу, так как экономика продолжает работать, заявил Дмитрий Песков.
"Дальше какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать", – приводит его слова "Газета.ру".
Представитель Кремля уточнил, что пока не идет речи об очередных пакетах помощи.
"Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать", – сказал он.
Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы в стране. Он напомнил, что со стороны государства были приняты беспрецедентные меры, направленные на сохранение занятости россиян. К ним относятся субсидии малому и среднему бизнесу, а также кредиты.
Ранее сообщалось, что при гарантийной поддержке в 2020 году столичные предприниматели получили от банков свыше 17 миллиардов рублей. 70% займа в таких случаях покрывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем перед банком.
Как работает национальный проект по поддержке бизнеса
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