Сергунина: Москва в этом году одобрила 875 млн руб субсидий технологическим компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы с начала года одобрило выплаты технологическим компаниям города в виде субсидий и грантов на общую сумму около 875 миллионов рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты", – отметила заммэра на онлайн-конференции, посвященной итогам выступления сборной России на мировом чемпионате Cybathlon-2020.
225 технологических проекта получили субсидии на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, субсидии на инжиниринг и гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.
Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации.
В этом году в чемпионате участвовали 54 команды из 21 страны.
Ранее Сергунина сообщила, что столичные власти подписали ряд соглашений, направленных на поддержку технологического бизнеса в Москве. Также утверждены документы о дальнейшем развитии кадрового потенциала и инновационной экосистемы города.
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