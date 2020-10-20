Собянин расширил перечень получателей субсидий на развитие производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В документе говорится, что предприятия смогут получить компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. На выплаты смогут претендовать промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, а также креативные технопарки.

Главный критерий получения выплаты – реализация инвестиционных приоритетных проектов по созданию промышленных комплексов. Сообщается, что столичные власти могут компенсировать выплаты процентов по кредитам на сумму до 300 миллионов рублей в год.

Кроме того, предприятия могут получить средства на выплату процентов по кредитам на оборудование на сумму до 200 миллионов рублей в год. Помимо этого, власти могут компенсировать затраты на лизинг оборудования (до 100 миллионов рублей в год), а также на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения (до 100 миллионов рублей в год).

На данные выплаты могут претендовать любые юридические лица, которые работают в сфере промышленности, а также управляющие компании технопарков. Ранее данная мера поддержки распространялась только на промышленные комплексы, управляющие компании технопарков или индустриальных парков, которые реализуют инвестиционные приоритетные проекты.

Ранее сообщили, что власти Москвы выделили на поддержку столичного бизнеса во время пандемии почти 88 миллиардов рублей. За все время распространения коронавируса в столице приняли четыре пакета мер помощи предпринимателям. Туда вошли компенсация по налогу на имущество, помощь в кредитовании и субсидировании, а также отмена арендных платежей.