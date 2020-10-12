Резиденты столичных технопарков представили две инновационные медицинские разработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Резиденты столичных технопарков создали еще две инновационные медицинские разработки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Специалисты технопарка "Мосгормаш" представили биорезорбируемую мембрану для регенерации хрящевой ткани в суставах. Во время установки пластины врач фиксирует ее на поверхности поврежденного сустава. Отмечается, что такой способ позволит ускорить процесс заживления травмы.
Еще одну медицинскую разработку в виде портативного анализатора крови представили резиденты технопарка "Строгино". Их разработка размером с наручные часы получила название "Лазма ПФ". Прибор способен анализировать венозную и капиллярную кровь. Прибор готов к применению в стационарных клиниках, поликлиниках и при домашнем лечении.
Медицинскими разработками также занимаются технопарки "Элма" и "Слава". При этом в последнем случае специалисты создают наборы реагентов для молекулярно-генетических исследований. Там также выпускают системы для ПЦР-тестирования на коронавирус.
"Мы стараемся поддерживать разработчиков инновационной продукции и создавать для них лучшие условия работы. Так, все резиденты технопарков могут получить субсидии из бюджета, которые частично покрывают расходы на оборудование и проценты по кредитам. В этом году такие субсидии получили семь предприятий, из городского бюджета на поддержку направлено четыре миллиона рублей", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что за пять лет в столице появилось более 20 технопарков. Таким образом, в городе функционируют 36 предприятий. На сегодня резидентами столичных технопарков являются более двух тысяч компаний. Они занимаются информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой и микроэлектроникой. 82% компаний-резидентов – представители малого и среднего бизнеса.
Статус резидента технопарка дает возможность компаниям воспользоваться мерами поддержки правительства Москвы. В частности, они могут рассчитывать на снижение региональной части ставки налога на прибыль до 12,5%.
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