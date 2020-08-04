Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица заняла 18-ю позицию в рейтинге цифровой трансформации городов. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons.

"Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханессбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул", – заявил он.

Ефимов отметил, что возглавляют рейтинг Services Globalization Index такие города, как Бангалор, Сан-Паулу и Торонто.

Аналитики оценивают города-претенденты по пяти показателям: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", а также "Цифровизация и инновации". При этом категории не равнозначны – последний пункт составляет 40% от общей оценки.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что показатели столицы в цифровизации и развитии инноваций выросли в 1,5 раза.

"Наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа "Цифровизации и инновации" – 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни", – отметил Пуртов.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, прокомментировал политику городских властей в данной сфере.

"Позиции в международных рейтингах еще раз подтверждают эффективность последовательной политики Правительства Москвы, направленной на цифровизацию всех сфер жизни города. При этом главным принципом цифровизации для нас является то, что мы внедряем технологии не ради самих технологий, а ради горожан, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса", – заявил специалист.

Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Изначально Москва занимала 38 место, однако постоянно улучшает позиции.

Ранее сообщалось, что партнерами Московского инновационного кластера (МИК) стали более 5,5 тысячи региональных компаний и индивидуальных предпринимателей. Интерес к проекту выразили, в частности, предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края.

