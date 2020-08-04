Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица заняла 18-ю позицию в рейтинге цифровой трансформации городов. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons.
"Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханессбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул", – заявил он.
Ефимов отметил, что возглавляют рейтинг Services Globalization Index такие города, как Бангалор, Сан-Паулу и Торонто.
Аналитики оценивают города-претенденты по пяти показателям: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", а также "Цифровизация и инновации". При этом категории не равнозначны – последний пункт составляет 40% от общей оценки.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что показатели столицы в цифровизации и развитии инноваций выросли в 1,5 раза.
"Наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа "Цифровизации и инновации" – 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни", – отметил Пуртов.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, прокомментировал политику городских властей в данной сфере.
"Позиции в международных рейтингах еще раз подтверждают эффективность последовательной политики Правительства Москвы, направленной на цифровизацию всех сфер жизни города. При этом главным принципом цифровизации для нас является то, что мы внедряем технологии не ради самих технологий, а ради горожан, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса", – заявил специалист.
Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Изначально Москва занимала 38 место, однако постоянно улучшает позиции.
Ранее сообщалось, что партнерами Московского инновационного кластера (МИК) стали более 5,5 тысячи региональных компаний и индивидуальных предпринимателей. Интерес к проекту выразили, в частности, предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: