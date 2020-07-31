Московский бизнес продолжает наращивать поставки за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первые пять месяцев этого года показатели несырьевого неэнергетического экспорта столицы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% и составили 12,8 миллиарда долларов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что лидерами по числу освоенных новых рынков стали представители химической и пищевой промышленности.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, с января по май столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира.
"При этом многие из них смогли расширить географию своих поставок уже в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Новые рынки в апреле и мае освоили в том числе получатели нашей финансовой поддержки", – приводятся в материале слова Фурсина.
Он добавил, что представители химической промышленности по итогам пяти первых месяцев этого года открыли 17 новых рынков, производители продуктов питания – 15, а неметаллических материалов и изделий – 14.
Экспортное направление также развивают производители мяса и субпродуктов. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, продукция реализуется в 17 странах.
"За первые пять месяцев Москва экспортировала мясную продукцию на сумму 37,38 миллиона долларов, что почти в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал Александр Прохоров.
Фурсин ранее отмечал, что Московский экспортный центр предоставляет финансовые меры поддержки. Среди мер есть гранты и нефинансовые инструменты.
Столичные производители могут обратиться за помощью в центр "Моспром", где предоставляют консультации и помогают в решении вопросов, касающихся мер финансовой поддержки.
Ранее стало известно, что Москва сэкономила на закупках более 20 миллиардов рублей за полгода. По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с ростом активности пользователей на портале поставщиков ввели дополнительные сервисы, упрощающие закупочный процесс.
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