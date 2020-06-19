Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

Он организован в рамках городской образовательной программы Future Tech и пройдет с 15 по 30 июля, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, участникам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни компаний.

Она отметила, что для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты.

Согласно правилам конкурсанты могут участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека. В итоге будут выбраны 14 победителей.

Ранее стало известно, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут претендовать на господдержку.