Десятки тысяч московских предпринимателей смогут получить господдержку

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку.
Это станет возможным благодаря принятому 8 июня закону, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина – непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Как рассказала заммэра, включение в реестр субъектов МСП позволит получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы.
Среди них – 13 видов субсидий, льготное кредитование и рефинансирование ставок. Государство в качестве поддержки предлагает снижение страховых взносов.
Ранее стало известно, что столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования.
Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: