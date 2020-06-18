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Москва 24

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Общество

07:58

Десятки тысяч московских предпринимателей смогут получить господдержку

город экономика финансы общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку.

Это станет возможным благодаря принятому 8 июня закону, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина – непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Как рассказала заммэра, включение в реестр субъектов МСП позволит получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы.

Среди них – 13 видов субсидий, льготное кредитование и рефинансирование ставок. Государство в качестве поддержки предлагает снижение страховых взносов.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования.

Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса

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