Москва сэкономила на закупках более 20 млрд рублей за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые шесть месяцев текущего года столичные заказчики заключили 178,6 тысячи контрактов на 459,3 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, размер экономии составил более 20 миллиардов рублей.

По его словам, лидерами по объему закупок среди отраслей стали строительство и ремонт, поставка детского питания, лекарства и медицинские материалы.

"Самыми активными участниками госзакупок являются субъекты малого предпринимательства, с ними было заключено 115 тысяч сделок, 64 процента от общего числа контрактов, на 150 миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с ростом активности пользователей на портале поставщиков ввели дополнительные сервисы, упрощающие закупочный процесс.

"Так, для регистрации на портале теперь достаточно указать лишь ИНН компании, остальные сведения по клику пользователя будут внесены автоматически благодаря интеграции с федеральными ресурсами", – рассказал Лысенко.

Он отметил, что это позволяет оперативно получать актуальные публичные сведения.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что на портале поставщиков существенно выросли и показатели в сфере закупок малого объема, до 600 тысяч рублей.

В начале июля Сергей Собянин рассказал, что к порталу поставщиков подключились 36 регионов России. Он отметил, что закупки совершаются в облегченном, прозрачном и автоматизированном режиме. По его словам, с каждым днем наблюдается увеличение востребованности данного портала.

Ранее сообщалось, что на портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса заключили более 157 тысяч контрактов. Чаще всего договоры были подписаны на медицинские товары, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.

Больше всего договоров было подписано предпринимателями из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей. Общая сумма контрактов превышает 19 миллиардов рублей.

Портал поставщиков – это интернет-ресурс для автоматизации деятельности участников размещения госзаказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок.